Лэмпард: очевидно, что Сон заслуживал удаления. Не сомневаюсь в честности Рюдигера

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова возглавляющего "Тоттенхэм" Жозе Моуринью.В лондонском дерби арбитр показал прямую красную карточку нападающему "шпор" Сон Хын Мину, который грубо сыграл против Антонио Рюдигера. Моуринью отметил, что Сон не заслуживал удаления, и в этом эпизоде следует обратить внимание на самого Рюдигера.После того, как кореец покинул поле, фанаты "Тоттенхэма" принялись оскорблять Рюдигера на расовой почве. Защитник после встречи опубликовал твит, призвав общественность бороться с дискриминацией."Когда в этой ситуации Тони приходится публиковать что-то [в соцсетях] после матча на тему [предполагаемых оскорблений на расовой почве], которая, как мы знаем, очень важна, ставить под вопрос его принципиальность в такой момент, конечно же, некрасиво, поскольку, насколько я могу судить по комментариям и всему послематчевому анализу, все сошлись во мнении, что Сон заслуживал удаления.После игры я сказал, что это не было удалением за сверхгрубую игру, но это было инстинктивное нарушение, которое в наши дни подразумевает красную карточку. VAR просматривал этот эпизод пару минут, поэтому никак нельзя ссылаться на то, что рефери мог не увидеть этого эпизода по-настоящему. Поэтому я думаю, что ситуация с эпизодом была очевидной, и я не стал бы сомневаться в честности Рюдигера в этом отношении.Если говорить о том, как кто-то стоит, а кто-то падает в АПЛ, то в последние 15 минут матча была пара моментов, когда игроки "Тоттенхэма" целенаправленно приходили в штрафную, чтобы заработать пенальти, так что мы можем начать этот спор, не только касаемо красной карточки, но и многих других эпизодов во многих матчах. Поэтому я твердо защищаю Тони в этой ситуации", — цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".