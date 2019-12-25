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Лэмпард: очевидно, что Сон заслуживал удаления. Не сомневаюсь в честности Рюдигера

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова возглавляющего "Тоттенхэм" Жозе Моуринью.

В лондонском дерби арбитр показал прямую красную карточку нападающему "шпор" Сон Хын Мину, который грубо сыграл против Антонио Рюдигера. Моуринью отметил, что Сон не заслуживал удаления, и в этом эпизоде следует обратить внимание на самого Рюдигера.

После того, как кореец покинул поле, фанаты "Тоттенхэма" принялись оскорблять Рюдигера на расовой почве. Защитник после встречи опубликовал твит, призвав общественность бороться с дискриминацией.

"Когда в этой ситуации Тони приходится публиковать что-то [в соцсетях] после матча на тему [предполагаемых оскорблений на расовой почве], которая, как мы знаем, очень важна, ставить под вопрос его принципиальность в такой момент, конечно же, некрасиво, поскольку, насколько я могу судить по комментариям и всему послематчевому анализу, все сошлись во мнении, что Сон заслуживал удаления.

После игры я сказал, что это не было удалением за сверхгрубую игру, но это было инстинктивное нарушение, которое в наши дни подразумевает красную карточку. VAR просматривал этот эпизод пару минут, поэтому никак нельзя ссылаться на то, что рефери мог не увидеть этого эпизода по-настоящему. Поэтому я думаю, что ситуация с эпизодом была очевидной, и я не стал бы сомневаться в честности Рюдигера в этом отношении.

Если говорить о том, как кто-то стоит, а кто-то падает в АПЛ, то в последние 15 минут матча была пара моментов, когда игроки "Тоттенхэма" целенаправленно приходили в штрафную, чтобы заработать пенальти, так что мы можем начать этот спор, не только касаемо красной карточки, но и многих других эпизодов во многих матчах. Поэтому я твердо защищаю Тони в этой ситуации", — цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".

Sport24


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Теги: Лэмпард Сон Рюдигер Тоттенхэм Челси АПЛ
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