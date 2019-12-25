Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г. р.) Александр Кержаков считает, что российским футболистам стоит пробовать свои силы за границей. Сам Кержаков в бытность футболистом успел поиграть за "Севилью" и "Цюрих".
— Вообще, я всегда говорил, что нужно ехать за границу. Убежден, и Миранчуки, Чалов, и остальные должны пробовать себя там. В случае Саши Головина я был косвенным участником его переезда в Монако. Я был за то, чтобы он поехал именно в этот клуб.
— В какой роли вы участвовали в переходе Головина?
— Писал ему и общался с Вадимом Васильевым. Хотя, возможно, я был лишь одним из сотни людей, которые советовали Головину. Кстати, в 2009-м был момент, когда я и сам мог перейти в "Монако". Но меня гендир "Динамо" Дмитрий Иванов не отпустил, а потом через три недели ушел из клуба.
— Как вы познакомились с Вадимом Васильевым?
— Нас познакомил общий знакомый. Не так важно, кто именно.
— Почему вы считали, что именно "Монако" был для Головина лучшим вариантом?
— Были разговоры о "Челси", но, мне кажется, конкурировать с Канте ему пришлось бы сложно.
— А Чалов потянул бы "Челси"?
— Чалов? Нет. Он может туда поехать, но вряд ли играть. Вот если подписать контракт с "Челси" и уехать в аренду, то да. Не думаю, что Федор готов играть в "Челси". Но, опять же, вдруг он придет и сразу наколотит много мячей. Когда Погребняк пришел в "Фулхэм", никто же не думал, что он забьет пять мячей подряд, — цитирует Кержакова "Чемпионат".
Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси". Может туда поехать, но вряд ли играть
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