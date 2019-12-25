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Виллиан: надеюсь, что останусь в "Челси", но пока не могу этого обещать

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что хотел бы выступать за лондонский клуб до 40 лет, но в то же время не исключил свой уход из клуба. 31-летний бразилец является игроком синих с 2013 года, контракт игрока с "Челси" истекает летом 2020 года.

"Все знают, как я люблю этот клуб, как мне нравится играть за "Челси". Если смогу, то останусь здесь до 40 лет, но в футболе никогда не знаешь.

Я хочу остаться в "Челси", ведь мне нравится здесь играть. Однако это решение мы должны принять вместе с клубом, а не только я один.

У нас были кое-какие переговоры. Надеюсь сказать вам, что останусь, но пока не могу этого сделать", — цитирует Виллиана Sky Sports.

В сезоне-2019/20 Виллиан принял участие в 17 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Sport24


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Теги: Виллиан Челси АПЛ
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