Антонио: единственный способ борьбы с расизмом - снимать очки с клубов

Полузащитник "Вест Хэма" Майкл Антонио считает, что есть лишь один эффективный способ бороться с проявлением расизма на стадионах — наказывать клубы, чьи болельщики оскорбляют футболистов, снятием очков."Мне кажется, что Футбольная ассоциация Англии, Ассоциация профессиональных футболистов и другие органы должны прикладывать больше усилий для борьбы с расизмом.Наказывать отдельных людей — это никогда не решит проблему. Единственный способ побороть ее — наказывать команды. Тогда уже и люди будут следить за собой.Причем наказывать нужно снятием очков, а не выписывая штрафы, ведь для клубов не проблема выплатить штраф — они зарабатывают миллиарды. Так вот, если наказывать снятием очков, то другие фанаты, стоящие рядом с нарушителем порядка, помешают ему", — цитирует Антонио The Guardian.