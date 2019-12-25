Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета намерен укрепить команду и поделился с руководством клуба списком игроков, которых он хотел бы видеть на "Эмирейтс". По информации The Guardian, одной из главных целей "канониров" станет приобретение полузащитника "Лестера" и сборной Нигерии Вилфреда Ндиди.
По информации источника, "Арсенал" готов предложить "Лестеру" за 23-летнего Ндиди своего полузащитника Гранита Джаку и доплату в размере 40 млн фунтов (около 47 млн евро).
В сезоне-2018/19 Ндиди провел 17 матчей за "Лестер", забив при этом 2 гола. Статистика Джаки — 1 голевая передача в 15 матчах за "Арсенал".
Sport24
"Арсенал" готов отдать в "Лестер" Джаку и 40 млн фунтов доплаты в обмен на Ндиди
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