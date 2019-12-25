Лингард намерен вернуться в сборную Англии

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард намерен вернуться сборную Англии. Об этом сообщает Daily Mail.Напомним, что 27-летний хавбек с 26 декабря 2018 года не отмечался результативными действиями за свою национальную команду."У каждого бывают взлеты и падения. Мне необходимо усердно работать и выкладываться на 110 процентов. Я хочу вернуться в сборную, но сначала надо успешно играть за свой клуб. Я должен делать то, что делал в течение нескольких матчей. Тогда будет результат", — заявил Лингард.Напомним, что хавбек выступал за сборную Англии на чемпионате мира в России. Англичане дошли до полуфинала туринира, где уступили хорватам, а в игре за бронзовые награды команда Гарета Саутгейта уступила сборной Бельгии. Тогда Лингард отметился одним голом.