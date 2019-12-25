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Лингард намерен вернуться в сборную Англии

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард намерен вернуться сборную Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что 27-летний хавбек с 26 декабря 2018 года не отмечался результативными действиями за свою национальную команду.

"У каждого бывают взлеты и падения. Мне необходимо усердно работать и выкладываться на 110 процентов. Я хочу вернуться в сборную, но сначала надо успешно играть за свой клуб. Я должен делать то, что делал в течение нескольких матчей. Тогда будет результат", — заявил Лингард.

Напомним, что хавбек выступал за сборную Англии на чемпионате мира в России. Англичане дошли до полуфинала туринира, где уступили хорватам, а в игре за бронзовые награды команда Гарета Саутгейта уступила сборной Бельгии. Тогда Лингард отметился одним голом.

"Газета"


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Теги: Лингард Сборная Англии Манчестер Юнайтед
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