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"Тоттенхэм" наложил запрет на посещение матчей фанатом, бросившим стакан в Кепу

"Тоттенхэм Хотспур" вычислил болельщика, бросившего стакан во вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги (0:2).

Как сообщает пресс-служба "шпор", провинившийся фанат был наказан запретом посещать матчи команды. Напомним, брошенный им стакан упал рядом с испанским вратарём синих.

Ранее стало известно, что был арестован болельщик "Челси", выкрикивавший расистские оскорбления в адрес нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. При этом оскорбления на расовой почве звучали также с трибуны с фанатами «шпор». Нелицеприятным выкрикам подвергся защитник синих Антонио Рюдигер. Диктор стадиона несколько раз призывал болельщиков прекратить оскорблять футболиста. "Тоттенхэм" затем выступил с заявлением о расследовании инцидента и пообещал наложить на виновных пожизненный запрет на посещение матчей.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тоттенхэм АПЛ
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