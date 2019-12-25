"Тоттенхэм" наложил запрет на посещение матчей фанатом, бросившим стакан в Кепу

"Тоттенхэм Хотспур" вычислил болельщика, бросившего стакан во вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги (0:2).Как сообщает пресс-служба "шпор", провинившийся фанат был наказан запретом посещать матчи команды. Напомним, брошенный им стакан упал рядом с испанским вратарём синих.Ранее стало известно, что был арестован болельщик "Челси", выкрикивавший расистские оскорбления в адрес нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. При этом оскорбления на расовой почве звучали также с трибуны с фанатами «шпор». Нелицеприятным выкрикам подвергся защитник синих Антонио Рюдигер. Диктор стадиона несколько раз призывал болельщиков прекратить оскорблять футболиста. "Тоттенхэм" затем выступил с заявлением о расследовании инцидента и пообещал наложить на виновных пожизненный запрет на посещение матчей.