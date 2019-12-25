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"Арсенал" проявляет интерес к Рабьо

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Footmercato. К французскому хавбеку активный интерес проявляет лондонский "Арсенал".

Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.

Сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в "Ювентусе".

В нынешнем сезоне француз провёл за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Контрактное соглашение Рабьо с "Ювентусом" рассчитано до 2023 года.

Рабьо перешёл в "Ювентус" минувшим летом из "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента.
После 18 туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

"Чемпионат"


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Теги: Арсенал Рабьо Ювентус АПЛ Серия А
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