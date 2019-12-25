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Источник: "МЮ" может купить Холанда, но будет вынужден продать Погба

Руководство "Манчестер Юнайтед" обеспокоено тем, что потенциальный трансфер нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда может повлияет на возможность удержать полузащитника команды Поля Погба. Об этом сообщает Mirror.

Как известно, агентом норвежского нападающего и француза является агент Мино Райола. Полузащитник летом выразил желание покинуть "Манчестер Юнайтед". В клубе существует мнение, что агент поможет убедить Холанда перейти в английский клуб, но при условии возможного ухода француза. Однако главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер заявил, что Погба не покинет клуб в январе.

На норвежского нападающего также претендуют "Ювентус", "РБ Лейпциг", "Боруссия" Д и другие клубы. В нынешнем сезоне 19-летний Холанд провёл 14 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых отметился 16 голами (1 – с пенальти). Также на его счету 8 мячей (2 – с пенальти) и 1 результативный пас в 6 встречах Лиги чемпионов.

"Чемпионат"


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Теги: Погба Манчестер Юнайтед Холанд АПЛ
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