"Манчестер Сити" не продаст Зане в январе

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Зане, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Daily Star.Как сообщает источник, главный тренер команды Хосеп Гвардиола сказал руководству клуба сохранить игрока в январе. Однако есть большая вероятность, что игрок покинет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно. Немецкий нападающий мог перейти в мюнхенскую "Баварию" ещё минувшим летом, но из-за полученной травмы связок колена этот трансфер сорвался. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с "Манчестер Сити" действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.В прошлом сезоне Лерой Зане принял участие в 31 матче. Футболист забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.