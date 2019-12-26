"Тоттенхэм" одержал победу над "Брайтоном"

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле одержал победу над "Брайтоном" - 2:1.



Чемпионат Англии



19 тур



Голы: Уэбстер, 37, Кейн, 53, Алли, 72



Тоттенхэм: Гассанига, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Алли, Уинкс, Сиссоко, Сесеньон (Ло Чельсо, 56), Моура, Кейн



Брайтон энд Хоув Альбион: Райан, Уэбстер, Скелотто, Бернардо, Бёрн, Даффи, Стивенс, Муй, Гросс, Коннолли, Альсате



Предупреждения: Бёрн, 30, Уинкс, 36, Санчес, 39, Гросс, 42