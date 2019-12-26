В матче 19-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" со счётом 2:1 одержал победу над "Челси".
Чемпионат Англии
19 тур
Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Томори, Зума (Маунт, 46), Эмерсон, Виллиан (Педро, 84), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 67), Канте, Абрахам.
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Стивенс, Соареш, Бертран, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг (Ромеу, 86), Хейбьерг, Адамс (Буфаль, 80), Обафеми (Ингз, 69).
Предупреждения: Бертран, 30, Жоржиньо, 58, Канте, 62, Томори, 62, Буфаль, 90+4.
"Челси" дома проиграл "Саутгемптону"
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