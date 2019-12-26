Моуринью едва не заплакал, рассказывая о смерти своей собаки в Рождество

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью после матча с "Брайтоном" сообщил печальную новость.Моуринью спросили, как он провел Рождество. Португалец, едва сдерживая слезы, рассказал, что в праздники умерла его собака Лея породы йоркширский терьер."Честно говоря, было очень грустно, потому что моя собака умерла. Моя собака — моя семья. Но мы должны двигаться дальше", — сказал Моуринью в эфире Amazon Prime.Журналист, бравший у Моуринью интервью, выразил тренеру соболезнования в связи со смертью домашнего питомца.