Моуринью едва не заплакал, рассказывая о смерти своей собаки в Рождество

Моуринью спросили, как он провел Рождество. Португалец, едва сдерживая слезы, рассказал, что в праздники умерла его собака Лея породы йоркширский терьер.
"Честно говоря, было очень грустно, потому что моя собака умерла. Моя собака — моя семья. Но мы должны двигаться дальше", — сказал Моуринью в эфире Amazon Prime.
Журналист, бравший у Моуринью интервью, выразил тренеру соболезнования в связи со смертью домашнего питомца.
Sad news to start the day from Jose Mourinho...— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019
Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H
Sport24.ru