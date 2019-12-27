Клопп: после 2-го гола игроки "Ливерпуля" запорхали. Это смотрелось красиво

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (4:0)."Я доволен. Я высоко ценю эту победу, но нельзя принимать это как данность, парни должны демонстрировать это каждые три дня. У нас были моменты в начале, мы их не реализовали, но оставались в игре и контролировали ее."Лестеру" было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона, но мы лучше контролировали игру, и, возможно, "Лестер" не был так агрессивен. Может, из-за нас и нашей расстановки.Мы первыми забили — это была суперподача от Трента, а Роберто Фирмино умеет забить из подобной позиции.Во втором тайме у нас были небольшие проблемы с тем, как "Лестер" вел игру, но мы сразу отвоевывали мяч обратно, а затем забили второй мяч, после чего ребята запорхали. Это смотрелось действительно красиво", — цитирует Клоппа ВВС.В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал девятую победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У идущего вторым "Лестера" 39 очков.