Сульшер: несправедливо требовать от игроков проводить два матча за три дня, но мы готовы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1)."При счете 0:1 мы заставили соперника ошибаться, а затем воспользовались этим. Против "Уотфорда" мы тоже создавали моменты, но не реализовали их.Гринвуд? Он отличный форвард. Всегда знаешь, что он будет бить в створ ворот чаще, чем мимо. Приятно видеть, как он забивает.Что касается Погба, то он отсутствовал долгое время и должен еще немного адаптироваться после травмы. Поль будет прибавлять.Несправедливо требовать, чтобы игроки проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше. У нас молодая команда, сильная ментально, а это значит, что мы будем готовы", — цитирует Сульшера ВВС.