Погба провел 150-й матч за "Манчестер Юнайтед"

В четверг, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев.После перерыва на поле появился вышедший на замену полузащитник "МЮ" Поль Погба. Для француза этот матч стал 150-м за клуб во всех турнирах, в которых он забил 31 мяч и отдал столько же голевых передач.В таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" (28 очков) располагается на седьмой строчке, а "Ньюкасл" (25) занимает 10-е место.