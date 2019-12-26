» » Погба провел 150-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Погба провел 150-й матч за "Манчестер Юнайтед"

В четверг, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев.

После перерыва на поле появился вышедший на замену полузащитник "МЮ" Поль Погба. Для француза этот матч стал 150-м за клуб во всех турнирах, в которых он забил 31 мяч и отдал столько же голевых передач.

В таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" (28 очков) располагается на седьмой строчке, а "Ньюкасл" (25) занимает 10-е место.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сульшер: несправедливо требовать от игроков проводить два матча за три дня, но мы готовы
Погба провел 150-й матч за "Манчестер Юнайтед"
Мактоминей стал автором самой быстрой желтой карточки в АПЛ с сезона-2006/07
Рэшфорд: еще не достиг уровня прыжка Роналду. Работаю над этим
Шмейхель — о матче с "Ливерпулем": "Лестер" был в игре, пока арбитр не сделал из себя героя
В "Роторе" назвали неожиданностью уход Веретенникова
Милнер — о 13-очковом преимуществе "Ливерпуля" в АПЛ: еще многое может измениться
Анри: пугает то, что делает "Ливерпуль"
Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов
Каррагер: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире на данный момент
Фирмино забил 500-й гол "Ливерпуля" под руководством Клоппа
Игрок "Манчестер Юнайтед" Мактоминей получил травму колена
РФС подал иск к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей 2
Громыко 1 января перейдёт в тульский "Арсенал"
Красножан может возглавить "Енисей"
Моуринью рассказал, почему Ндомбеле не сыграл с "Брайтоном"
Иско отказал "Челси" и хочет перейти в "Манчестер Сити"
Экс-директор "Ман Сити" рассказал комическую историю, как клуб предложил 70 млн фунтов стерлингов за Месси
Какие ещё преследователи? «Ливерпуль» растерзал «Лестер»
Де Лигт: надеюсь надолго остаться в "Ювентусе"
"Ливерпуль" со счетом 4:0 разгромил "Лестер" 3
Гончаренко: посвящаю эту награду Капскому. Своему другу, отцу и руководителю
Луческу - кандидат на должность главного тренера "Сьона", где играет Митрюшкин
Хазенхюттль - о победе над "Челси": пожалуй, это была лучшая игра сезона
Бакаев объяснил, почему при Кононове осенью у "Спартака" начались проблемы 6
Обамеянг - о ничьей с "Борнмутом": мы были обязаны побеждать
Артета - после ничьей с "Борнмутом": доволен многими вещами, которые увидел сегодня
Гончаренко 4-й раз подряд признан лучшим тренером года в Белоруссии 2
Анчелотти - о победном дебюте в "Эвертоне": идеальный день
Роналду - о победе на Евро-2016: я смеялся, плакал, а потом напился 1
Все новости