Шмейхель — о матче с "Ливерпулем": "Лестер" был в игре, пока арбитр не сделал из себя героя

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель прокомментировал разгромное поражение от "Ливерпуля" (0:4) в домашнем матче 19-го тура АПЛ. Датчанин считает, что пенальти в его ворота на 71-й минуте при счете 0:1 был назначен несправедливо."Думаю, что это было немного жестко. Мы были в игре, пока арбитр не сделал из себя героя. Потом мы потеряли самообладание."Ливерпуль" — лучшая команда мира наряду с "Манчестер Сити". Мы стремимся быть похожими на них, но они продвинулись намного дальше по этому пути", — цитирует Шмейхеля BBC."Ливерпуль" одержал 9-ю победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У "Лестера" 39 очков и вторая позиция в АПЛ.