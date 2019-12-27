Педро: если "Барселона" позовет - брошу все

Нападающий "Челси" Педро Родригес поделился мыслями о возвращении в "Барселону", за которую выступал в период с 2005 по 2015 год."Если "Барселона" позовёт, я брошу всё (смеётся). В межсезонье, когда мы проводили матч с ними, был момент, когда после разговора с тренером и руководством появился вариант, но через какое-то время двери закрылись.В настоящий момент я не знаю, как всё сложится, мой контракт с "Челси" рассчитан до конца текущего сезона. "Вест Хэм"? Не могу ответить, посмотрим… Я могу быть уверенным только в том, что хочу продолжать получать удовольствие от футбола", - цитирует Педро Marca.