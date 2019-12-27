Тренер "Вулверхэмптона": мы должны доверять VAR и судье

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту после победы над "Манчестер Сити" (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии высказался о системе VAR.На 23-й минуте игры главный арбитр встречи Мартин Аткинсон поставил одиннадцатиметровый удар в ворота "Вулверхэмптона" за фол на Риядк Марезе. Пробивать пенальти подошел форвард "горожан" Рахим Стерлинг, однако его удар отбил голкипер Руй Патрисиу. Но во время удара в штрафную раньше времени вбежал один из игроков "Вулверхэмптона", после чего Аткинсон прибегнул к системе VAR и принял решение перебить пенальти."Я подумал, что, пожалуй, не стоит говорить о VAR. Не могу прямо обратиться к судьям. Пришло время все наладить. Эти решения влияет на все. Я все видел только на экране.Игрок задел Мареза, но достаточно ли этого? Я не буду участвовать в спорах, но они продолжатся. Мы должны доверять VAR и судье. Они смотрят повтор. Если решения одинаковые, тогда все будет в порядке. Если судья смотрит на экран и разбирает эпизод в замедленном повторе, он может принять лучшее решение.Он понимает игру. Замедленный повтор в VAR не может судить. Понимаете, о чем я? Давайте больше доверять арбитру. Ему нужно доверять. Он может чувствовать, видеть и все оценить. Даже реакции игроков. Многие моменты могут помочь ему", — сказал Санту Amazon Prime.