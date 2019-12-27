"Манчестер Сити" потерял очков в этом сезоне больше, чем за весь прошлый

В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Встреча закончилась поражением команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:3.Таким образом, "горожане" в текущем сезоне потеряли уже 19 очков. Это на 3 балла больше, нежели за весь прошлый — 16."Манчестер Сити" находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у мерсисайдцев остается игра в запасе. "Вулверхэмптон" поднялся на 5-ю позицию (30), обойдя "Тоттенхэм" (29).