» » "Манчестер Сити" потерял очков в этом сезоне больше, чем за весь прошлый

"Манчестер Сити" потерял очков в этом сезоне больше, чем за весь прошлый

В пятницу, 27 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Встреча закончилась поражением команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:3.

Таким образом, "горожане" в текущем сезоне потеряли уже 19 очков. Это на 3 балла больше, нежели за весь прошлый — 16.

"Манчестер Сити" находится на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у мерсисайдцев остается игра в запасе. "Вулверхэмптон" поднялся на 5-ю позицию (30), обойдя "Тоттенхэм" (29).

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Манчестер Сити Вулверхэмптон АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Вулверхэмптон" совершил больше камбэков в АПЛ, чем любая другая команда в сезоне
"Тоттенхэм" отозвал из аренды трех игроков
Клопп: не думаю, что можно повторить беспроигрышную серию "Арсенала". Это невероятное достижение
"Манчестер Сити" потерял очков в этом сезоне больше, чем за весь прошлый
Моуринью: знаю о будущем Эриксена, но не собираюсь ничего рассказывать
Семеду недоволен неопределённостью относительно своего будущего в "Барселоне"
Анчелотти запросил у руководства "Эвертона" подписание нападающего "Наполи" Инсинье
Тренер "Вулверхэмптона": мы должны доверять VAR и судье
Из "Тамбова" ушел Бенито. В игре с "Зенитом" он забил первый гол команды в истории РПЛ 1
Гвардиола: отставание от "Ливерпуля" давно велико, нет оснований думать о чемпионской гонке
"Вулверхэмптон" стал вторым клубом АПЛ, выигравшим у "Манчестер Сити" Гвардиолы оба матча за сезон
Анчелотти: не буду просить руководство "Эвертона" приобрести нападающего в январе
Мусаев - о судейских ошибках против "Краснодара": привыкли ко всему этому. Ничего нового 2
"Вулверхэмптон" одержал победу над "Манчестер Сити" 1
Клопп - о Фирмино: думаю не о голах, а о том, насколько он важен для "Ливерпуля"
Ибрагимович - о переходе в "Милан": буду бороться, чтобы изменить ход текущего сезона
Глава Федерации футбола Италии: сразу понял, что Манчини - правильный выбор для сборной
Ракитич: моя цель - остаться в "Барселоне"
Форлан: Кавани был бы прекрасным приобретением для "Атлетико"
Каземиро: мы говорим о Месси и Суаресе, но для меня Бускетс - важнейший игрок "Барселоны"
Сульшер: "Манчестер Юнайтед" сейчас не может играть, как "Манчестер Сити"
Скоулз: мой бадминтонный трофей для меня ценнее, чем победа в клубном чемпионате мира
Голливудский композитор Циммер запишет титульную музыку для "Краснодара" 7
Медведев: нужны новые судьи. А так можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом 5
Ибрагимович стал игроком "Милана" 1
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити": стали известны составы команд
"Ливерпуль" досрочно отозвал из аренды защитника Филлипса
РФС присвоил семи учреждениям статус "Футбольная академия высшей категории" 2
Экс-игрок киевского "Динамо" Попов: знаю, что россияне и украинцы - один славянский народ 9
Педро: если "Барселона" позовет - брошу все
Все новости