Силва: никто не ожидал, что "Сити" будет так далеко от "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва после игры 19-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (2:3) прокомментировал игру "горожан" в нынешнем сезоне."Это действительно плохая ситуация для "Сити". Разочаровывающая первая половина сезона. Никто не ожидал, что мы будем так далеко от "Ливерпуля" в этой половине пути. Но мы не должны сдаваться, хотя понимаем, что выиграть титул будет очень сложно. Я бы не сказал, что невозможно, но очень сложно.VAR? Мне нравится идея, когда момент можно показать на экране стадиона, чтобы все видели это — игроки, судьи и болельщики. Может быть, мы однажды придём к этому, как в регби или в НБА", — цитирует Силву BBC.В этом сезоне 25-летний португальский полузащитник принял участие в 26 матчах за "Сити", в которых отметился 5 забитыми мячами и 6 ассистами.