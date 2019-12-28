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Силва: отставание от "Ливерпуля" - действительно неприятный момент

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва подвел итоги встречи с "Вулверхэмптоном" (2:3) в рамках 19-го тура АПЛ.

— Было сложно играть вдесятером практически весь матч против одного из сильнейших соперников в АПЛ — "Вулверхэмптона". У нас все получалось до тех пор, пока две наши ошибки не привели к пропущенным голам. Под конец, когда силы иссякли, мы пропустили третий гол. Мы старались, и нам обидно, что после такой игры вдесятером мы остались без очков.

— Отставание от "Ливерпуля" - действительно неприятный момент. Мы разочарованы первой частью сезона. Никто не ожидал, что отставание от "Ливерпуля" будет таким большим. Понимаем, что стать чемпионами АПЛ будет невероятно сложно. Не скажу, что невозможно, но просто очень сложно, — сказал Силва.

На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от "Ливерпуля» на 14 очков.

"Матч ТВ"


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Теги: Силва Манчестер Сити Вулверхэмптон АПЛ
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