Футболист клуба АПЛ в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

Неприятный инцидент произошел в Рождество с полузащитником английского "Вест Хэма" Майклом Антонио.Футболист разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью ?210 тысяч, врезавшись в палисадник чужого дома в Лондоне, когда ехал в отель "молотобойцев". При этом Антонио был в костюме снеговика, сообщает Daily Mail.Из разбитого суперкара, который протаранил пристройку для мусора, шел дым. Отмечается, что в машине у Антонио были пассажиры, но ни футболист, ни кто-либо еще не пострадал.В момент аварии в доме находилась семья, которая готовилась к рождественскому ужину. По словам одного из членов семьи, дом содрогнулся.Сообщается, что Антонио, который зарабатывает около ?70 тысяч в неделю, возьмет на себя расходы на ремонт.