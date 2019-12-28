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Футболист клуба АПЛ в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

Неприятный инцидент произошел в Рождество с полузащитником английского "Вест Хэма" Майклом Антонио.

Футболист разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью ?210 тысяч, врезавшись в палисадник чужого дома в Лондоне, когда ехал в отель "молотобойцев". При этом Антонио был в костюме снеговика, сообщает Daily Mail.

Из разбитого суперкара, который протаранил пристройку для мусора, шел дым. Отмечается, что в машине у Антонио были пассажиры, но ни футболист, ни кто-либо еще не пострадал.

В момент аварии в доме находилась семья, которая готовилась к рождественскому ужину. По словам одного из членов семьи, дом содрогнулся.

Сообщается, что Антонио, который зарабатывает около ?70 тысяч в неделю, возьмет на себя расходы на ремонт.

Sport24.ru


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Теги: Вест Хэм
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