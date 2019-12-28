Анчелотти: команда улучшается, и это важно

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу команды над "Ньюкаслом" (2:1) в 20-м туре чемпионата Англии. Эта победа стала для "ирисок" второй после назначения итальянского специалиста.



"Я счастлив. Мы провели хорошую игру, хотя она была сложной. Мы начали очень хорошо, но потом "Ньюкасла" много боролся. Мы выиграли, начинаем показывать хорошие результаты. Команда улучшается, и это важно", - цитирует Анчелотти ВВС.