» » Анчелотти: команда улучшается, и это важно

Анчелотти: команда улучшается, и это важно

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу команды над "Ньюкаслом" (2:1) в 20-м туре чемпионата Англии. Эта победа стала для "ирисок" второй после назначения итальянского специалиста.

"Я счастлив. Мы провели хорошую игру, хотя она была сложной. Мы начали очень хорошо, но потом "Ньюкасла" много боролся. Мы выиграли, начинаем показывать хорошие результаты. Команда улучшается, и это важно", - цитирует Анчелотти ВВС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Анчелотти Эвертон АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Клопп объяснил, зачем "Ливерпуль" вернул Филлипса из "Штутгарта"
Лишь 4 тренера в истории добирались до отметки 50 побед в АПЛ быстрее Анчелотти
Калверт-Льюин: мы вернули веру в команду
Анчелотти: команда улучшается, и это важно
Варди в четвёртый раз стал отцом 1
Дешам: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
Санчес: "Реалу" нужен Кейн. Купил бы его даже за € 200 млн
Никола уже приступил к работе с "Дженоа"
Жардим может быть уволен из "Монако" 29 декабря 1
"Уотфорд" в меньшинстве разгромил "Астон Виллу" 1
"Эвертон" одержал победу над "Ньюкаслом"
В "Уфе" прокомментировали новость об отказе защитника "Химок" Тихого перейти в клуб
Замула: зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю
Камилов может перейти в один из клубов РПЛ 1
Бушманов опроверг информацию о возвращении в "Спартак-2"
Агент Смольникова: все зависит от "Зенита". Мы готовы к переговорам 2
Шапи – Игнатьеву: удачи, брат. Я буду скучать 2
Ибрагимович будет выступать за "Милан" под 11-м номером
17-летний защитник, ставший выходом для ЦСКА, оказался круче Умярова. Топ-5 открытий текущего сезона 16
"Реал" отказался от идеи приобретения Погба
Роналду хочет стать актером 2
Руис может стать игроком "Реала"
Бышовец: Дзюба часто играет с фолом, как было с Кутеповым, просто судьи не видят 5
Генич: Игнатьева, возможно, ждет перезагрузка в Казани
Быстров: смеяться по поводу ценника за Игнатьева - удел слабых
Аленья перешёл в "Бетис" на правах аренды
"Барселона" определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса
Футболист клуба АПЛ в костюме снеговика разбил свой Lamborghini
Силва: отставание от "Ливерпуля" - действительно неприятный момент
«Спартак» ушёл на перерыв десятым. Поводов для оптимизма на весну пока не слишком много 9
Все новости