Клопп объяснил, зачем "Ливерпуль" вернул Филлипса из "Штутгарта"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, зачем клуб отозвал из аренды Натаниэла Филлипса. 22-летний защитник начал сезон в составе "Штутгарта" и возвращается в "Ливерпуль" после полугода аренды."Это наш парень. Он был в аренде в "Штутгарте" и показывал там хорошие результаты, — цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. — Для тех, кто не знает, "Шттутгарт" — одна из двух лучших команд второй бундеслиги, вместе с "Гамбургом". Они идут на третьем месте и хотят подняться выше. Они уволили тренера, потому что не довольны третьим местом. Вы видите, как они амбициозны.Они играют в яркий футбол, и Нат там справлялся отлично. Мы задались вопросом, как можем усилиться, и спросили "Штутгарт", не вернут ли они нам его досрочно. И они сказали: "Хорошо".