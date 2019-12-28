В матче 20-го тура чемпионата Англии "Лестер" одержал победу над "Вест Хэмом" - 2:1.
Чемпионат Англии
20 тур
Голы: Ихеаначо, 40, Форнальс, 45, Грей, 56
Вест Хэм Юнайтед: Фабиански, Масуаку, Диоп, Бальбуэна, Фредерикс, Лансини (Аети, 70), Санчес (Снодграсс, 62), Райс, Андерсон, Форнальс, Аллер (Антонио, 55)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Джастин, Фукс, Эванс, Грей (Барнс, 83), Чодури, Менди (Ндиди, 70), Олбрайтон, Перес (Мэддисон, 64), Ихеаначо
Предупреждения: Фабиански, 9, Масуаку, 49, Диоп, 56, Райс, 77, Чодури, 90
"Лестер" в гостях обыграл "Вест Хэм"
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