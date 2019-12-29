Де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг сравнил уровни чемпионатов Испании и Англии."Раньше думал, что Ла Лига — самая сильная в мире футбольная лига. Мы все наблюдали за их доминированием на европейской арене. Испанские клубы всегда проходили далеко и часто выигрывали главные турниры, такие как Лига чемпионов и Лига Европы. Но за последние несколько лет английская Премьер-лига перехватила пальму первенства. Когда речь идёт о чистых игровых навыках, Ла Лига лучше. Но из-за высокой интенсивности турнира английская Премьер-лига находится на более высоком уровне", - цитирует де Йонга Mirror.