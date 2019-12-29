Лингард завершил 2019 год без результативных действий за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не сумел отметиться выдающейся статистикой в 2019 году.В уходящем году 27-летний футболист принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия. При этом до начала неудачной серии, в первой половине сезона-2018/19, на счету хавбека в первенстве 4 забитых мяча и 2 голевые передачи.Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед" и защищает цвета клуба с 2011 года. На правах аренды игрок выступал за "Лестер Сити", "Бирмингем Сити", "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Дерби Каунти". Контракт полузащитника с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года.