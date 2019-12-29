Болельщики "Барселоны" хотят видеть главным тренером команды Клоппа

Mundo Deportivo провело опрос среди членов футбольного клуба "Барселона" с целью выяснить, кого они хотят видеть новым главным тренером команды.По информации издания, 33,60% поклонников каталонской команды проголосовали за тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. 31,96% голосов получил голландский специалист Рональд Куман. Меньше голосов набрали варианты с Роберто Мартинесом (17,21%) и Хосепом Гвардиолой (6,96%).При этом 80% фанатов, оформивших членство в "Барселоне", считают, что главный тренер Эрнесто Вальверде должен уйти в отставку.Сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 18 турах 39 очков.