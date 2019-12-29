Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обсуждал переход в "ПСЖ" со спортивным директором французской команды Леонардо.
Как сообщает Le10Sport, беседа длилась около часа. Клопп твердо заявил, что в "Ливерпуле" его все устраивает, поэтому он не собирается менять команду.
Главным тренером "ПСЖ" сейчас является Томас Тухель. Он привел клуб к победе в чемпионате Франции в прошлом сезоне, но в руководстве парижан считают, что Тухель не способен выиграть с командой Лигу чемпионов.
Клопп ранее в декабре подписал с "Ливерпулем" новый контракт до 2024 года.
Sport24
Директор "ПСЖ" час уговаривал Клоппа уйти из "Ливерпуля" и получил отказ
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