Директор "ПСЖ" час уговаривал Клоппа уйти из "Ливерпуля" и получил отказ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обсуждал переход в "ПСЖ" со спортивным директором французской команды Леонардо.Как сообщает Le10Sport, беседа длилась около часа. Клопп твердо заявил, что в "Ливерпуле" его все устраивает, поэтому он не собирается менять команду.Главным тренером "ПСЖ" сейчас является Томас Тухель. Он привел клуб к победе в чемпионате Франции в прошлом сезоне, но в руководстве парижан считают, что Тухель не способен выиграть с командой Лигу чемпионов.Клопп ранее в декабре подписал с "Ливерпулем" новый контракт до 2024 года.