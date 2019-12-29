Мойес — основной претендент на пост главного тренера "Вест Хэма"

Дэвид Мойес является главным кандидатом на освободившийся пост главного тренера "Вест Хэма". Накануне "молотобойцы" из-за неудовлетворительных результатов отправили в отставку Мануэля Пеллегрини.Мойес на протяжении семи месяцев возглавлял "Вест Хэм" в промежутке с ноября 2017 по май 2018 года и сейчас может вновь стать главным тренером команды. Если назначение состоится, то, как сообщает The Daily Mail, Мойес возьмет в свой тренерский штаб легенду "Вест Хэма" Стюарта Пирса и бывшего тренера "Вест Бромвича" Алана Ирвайна. Оба ассистировали Мойесу во время периода его работы в лондонском клуб в прошлом.