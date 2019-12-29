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"Манчестер Сити" дома со счетом 2:0 обыграл "Шеффилд"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома со счетом 2:0 обыграл "Шеффилд".

Чемпионат Англии

20 тур

Гол: Агуэро, 53, Де Брейне, 82

Манчестер Сити: Браво, Зинченко, Гарсия, Уолкер, Де Брёйне, Фернандиньо, Силва (Гюндоган, 62), Эрнандес, Стерлинг (Жезус, 88), Марез, Агуэро (Фоден, 80)

Шеффилд: Хендерсон, Башам, Стивенс, Балдок, О'Коннелл, Иган, Флек, Норвуд, Бешич (Макбарни, 79), Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 60)

Предупреждения: Силва, 60, Стивенс, 85


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Теги: Манчестер Сити Шеффилд АПЛ
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