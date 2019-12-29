В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома со счетом 2:0 обыграл "Шеффилд".
Чемпионат Англии
20 тур
Гол: Агуэро, 53, Де Брейне, 82
Манчестер Сити: Браво, Зинченко, Гарсия, Уолкер, Де Брёйне, Фернандиньо, Силва (Гюндоган, 62), Эрнандес, Стерлинг (Жезус, 88), Марез, Агуэро (Фоден, 80)
Шеффилд: Хендерсон, Башам, Стивенс, Балдок, О'Коннелл, Иган, Флек, Норвуд, Бешич (Макбарни, 79), Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 60)
Предупреждения: Силва, 60, Стивенс, 85
"Манчестер Сити" дома со счетом 2:0 обыграл "Шеффилд"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»