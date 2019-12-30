Хендерсон сыграл 308 матчей в АПЛ в 2010-х. Это лучший результат десятилетия

В воскресенье, 29 декабря, состоялся матч 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.Для капитана мерсисайдцев Джордана Хендерсона этот матч стал 308-м в чемпионате Англии в период с 2010 по сегодняшний день. Больше игр в АПЛ в уходящем десятилетии не провел ни один из футболистов."Ливерпуль" набирает 55 очков и продолжает уверенно лидировать в таблице, опережая идущий вторым "Лестер" на 13 очков. Также красные имеют игру в запасе. У "Вулверхэмптона" 30 очков и 7-е место.