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Чемберс получил травму колена в матче с "Челси"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:2) был заменен по ходу первого тайма. У него подозрение на травму связок колена, сообщает Sky Sports.

Степень серьезности повреждения футболиста определит углубленное медосбледование. 24-летний Чемберс в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч, сделав 4 голевые передачи и получив 6 желтых карточек.

"Спорт-Экспресс"


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Теги: Чемберс Челси Арсенал АПЛ
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