Байи приступил к тренировкам после травмы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба манкунианского клуба.25-летний ивуариец, не игравший и не тренировавшийся в общей группе с лета, 30 декабря занимался вместе с одноклубниками.Напомним, Байи порвал крестообразную связку колена в апреле, из-за чего пропустил остаток сезона-2018/19 и Кубок африканских наций. Игрок вернулся на поле к предсезонному туру "МЮ", но вновь получил серьезную травму.Стоит отметить, что контракт Байи с "красными дьяволами" истекает летом 2020 года.