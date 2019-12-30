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Эмери назвал единственного игрока "Арсенала", не пришедшего попрощаться с ним после увольнения

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, уволенный из клуба 29 ноября из-за неудовлетворительных результатов, назвал игрока, который не пришел попрощаться с ним, когда специалист выступал перед футболистами "канониров" с речью перед своим уходом из клуба.

"Я бы предпочел, чтобы игроки сами по очереди подошли ко мне, а не давать речь посреди раздевалки.

Пришли все, кроме Лукаса Торрейры. Он оставил сообщение. Ему в тот момент делали массаж, но все остальные пришли. Сообщения мне также передали Косьельни и Уэлбек, я всех поблагодарил", — сказал Эмери в интервью с журналистом Гильемом Балаге.

Sport24


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Теги: Эмери Арсенал
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