Эмери назвал единственного игрока "Арсенала", не пришедшего попрощаться с ним после увольнения

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, уволенный из клуба 29 ноября из-за неудовлетворительных результатов, назвал игрока, который не пришел попрощаться с ним, когда специалист выступал перед футболистами "канониров" с речью перед своим уходом из клуба."Я бы предпочел, чтобы игроки сами по очереди подошли ко мне, а не давать речь посреди раздевалки.Пришли все, кроме Лукаса Торрейры. Он оставил сообщение. Ему в тот момент делали массаж, но все остальные пришли. Сообщения мне также передали Косьельни и Уэлбек, я всех поблагодарил", — сказал Эмери в интервью с журналистом Гильемом Балаге.