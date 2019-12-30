Абрахам отказывается продлевать контракт с "Челси"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам отказывается продлевать контракт с клубом, утверждает Goal.22-летний Абрахам, лучший бомбардир лондонского клуба в сезоне-2019/20, связан контрактом с синими до лета 2022 года, однако "Челси" хочет пролонгировать сотрудничество с перспективным футболистом.Пока стороны далеки от того, чтобы достигнуть соглашения. По информации онлайн-издания, Абрахам требует у "Челси" зарплату на уровне одноклубника Каллума Хадсона-Одои, контракт с которым синие продлили в сентябре. По соглашению 19-летний вингер может зарабатывать до 180 тысяч фунтов в неделю."Челси" пошел на требования Хадсона-Одои, чтобы не потерять игрока, который одно время настаивал на трансфере в "Баварию". Абрахаму синие пока не готовы платить такие деньги, поскольку Тэмми в ближайшее время не сможет покинуть команду на правах свободного агента.