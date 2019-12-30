Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвует Премьер-лигой ради Лиги чемпионов.
Напомним, "горожане" в чемпионате Англии отстают на 14 очков от "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом".
"Пеп — прирожденный победитель. Отставание от "Ливерпуля" он воспринимает болезненно, но он не сдастся. Впрочем, он смотрит на вещи реалистично. Отрыв очень велик, и вряд ли "Манчестер Сити" станет чемпионом в третий раз подряд. Учитывая это, велик шанс на то, что Пеп отдаст приоритет Лиге чемпионов.
Им предстоят два больших матча с "Реалом". Возможно, игроки получат отдых перед этими встречами, чего бы не случилось, если бы команда оставалась в чемпионской гонке.
Пеп хочет выигрывать каждый трофей, который может, но если бы перед началом сезона спросили, что для него важнее, уверен, он бы выбрал Лигу чемпионов. Он пошутил с Клоппом о том, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могли бы поменяться трофеями, но думаю, что в этой шутке была доля правда", — приводит слова Хави Daily Mail.
Sport24
Хави считает, что Гвардиола пожертвует АПЛ ради Лиги чемпионов
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