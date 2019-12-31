Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти похвалил своего коллегу из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу перед очным матчем двух команд.
Встреча состоится 1 января и начнется в 20:30 по московскому времени.
"Гвардиола — фантастический тренер. У меня с ним хорошие отношения. Мы иногда видимся, чаще всего на пресс-конференциях, и очень уважаем друг друга.
Гвардиола — гений, его команды всегда пытаются сделать на поле что-то особенное. Мы должны быть счастливы возможности играть против лучшей команды в Европе.
Что касается трансферов, то рынок пока закрыт — он откроется завтра. Есть много слухов, но это нормально, так во всем мире. После 5 января мы встретимся с руководством и все обсудим", — цитирует Анчелотти Goal.
Sport24
Анчелотти: Гвардиола - гений и фантастический тренер
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