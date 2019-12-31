Клопп: "Ливерпуль" должен выигрывать больше трофеев

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге и рассказал о целях команды на сезон."Сейчас нет никакой уверенности, что мы победим. У нас, очевидно, есть шанс. Мы создали хорошее преимущество, но в каждой игре мы должны сражаться, как сумасшедшие. Легко нам точно не будет. Да, в прошлом сезоне мы были разочарованы, что не смогли выиграть чемпионат, но через три недели нас ждал большой финал, и мы выиграли Лигу чемпионов. Поэтому разочарование было не таким сильным.Наше желание выиграть Премьер-лигу невероятно огромно. Мы должны выигрывать больше и больше трофеев. Возможно, это жадность, но меня это не сильно волнует. Посмотрим, что произойдёт. Никто не знает, выиграем ли мы один из трофеев в этом сезоне, но мы, конечно же, будем работать", — приводит слова Клоппа ESPN.