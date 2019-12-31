Гвардиола: матч с "Эвертоном" Анчелотти - трудное испытание для "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" поделился мнением о сопернике, а также о наставнике "Эвертона" Карло Анчелотти."Эвертон" — это "Эвертон". Одна из крупнейших команд в Англии с богатой историей и невероятными игроками. Какое-то время они боролись за каждое очко, так как находились в шатком положении, но с таким новым тренером как Карло, который обладает необычайными качествами и мощью, они смогут многого добиться. Карло заставляет игроков работать и уже добился хороших результатов в двух последних встречах, так что для нас это будет трудное испытание.Я хорошо знаю Анчелотти, он невероятный человек. Карло руководил одной из величайших команд в Европе, список его достижений огромен. Его возвращение — хорошая новость для английского футбола. Я уверен, оно будет успешным", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт "Манчестер Сити".