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Траоре: если придётся перейти в "Реал", сделаю это

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре, ранее выступавший в составе "Барселоны", отметил, что не исключает возможности в будущем сыграть за мадридский "Реал".

"Если мне придётся перейти в "Реал", я это сделаю. Я не закрываю никаких дверей. С "Барселоной" произошло недоразумение. Случилось то, что мне не понравилось, но я предпочитаю оставить это при себе. В остальном — почему бы не вернуться в Испанию? Но я дал обещание стать одним из лучших в Англии", - цитирует Траоре Marca.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Траоре Вулверхэмптон АПЛ Реал ЛА Лига
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