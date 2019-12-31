Траоре: если придётся перейти в "Реал", сделаю это

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре, ранее выступавший в составе "Барселоны", отметил, что не исключает возможности в будущем сыграть за мадридский "Реал"."Если мне придётся перейти в "Реал", я это сделаю. Я не закрываю никаких дверей. С "Барселоной" произошло недоразумение. Случилось то, что мне не понравилось, но я предпочитаю оставить это при себе. В остальном — почему бы не вернуться в Испанию? Но я дал обещание стать одним из лучших в Англии", - цитирует Траоре Marca.