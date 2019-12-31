Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ: есть проблемы, которые мы не контролируем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне поединка 21-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" выразил мнение относительно чемпионской гонки в АПЛ."Горожане" занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у красных ещё есть игра в запасе."Надо усерднее работать, лучше играть и молиться. Мы всегда делаем то, что можем. Но есть и другие проблемы, которые мы не контролируем. Имею ли я ввиду ВАР? Вы и сами всё знаете.Думаю, у нас фантастический коллектив. Я люблю свою команду. У нас были проблемы с травмированными. А "Ливерпуль" невероятен. Они — чемпионы Европы, потеряли только два очка в АПЛ, поэтому мы должны их поздравить. Разрыв не должен быть таким, но так получилось", — цитирует Гвардиолу ВВС.