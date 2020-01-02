Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в матче 21-го тура АПЛ.
"Мы начали по новой. Думаю, у "Арсенала" много возможностей для улучшения игры. Во втором тайме мы играли не так, как в первом, но я думаю, что с каждым матчем мы становимся лучше. Веселье возвращается", — сказал Папастатопулос в эфире BT Sport.
"Арсенал" после 21-го сыгранного матча набрал 27 очков и занимает 10-е место. В активе "Манчестер Юнайтед" 31 очко и 5-я позиция.
Sport24
Папастатопулос: "Арсенал" с каждым матчем становится лучше. Веселье возвращается
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