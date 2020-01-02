Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
"В первые пять-шесть минут мы хорошо начали и не извлекли выгоду из этого, а затем соперник заиграл очень здорово. "Арсенал" был ярче нас. Мы в первом тайме играли слишком медлительно, но это заслуга соперника. Возможно, была какая-то усталость в головах.
Во втором тайме мы оказали на соперника давление, но не сумели забить гол. Мы не останавливались, однако качество оказалось недостаточно высоким", — цитирует Сульшера ВВС.
Sport24
Сульшер: "Арсенал" заставил "Манчестер Юнайтед" играть слишком медлительно
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