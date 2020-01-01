Жезус — о календаре АПЛ: это тяжело. Парни, которые много играли, устали

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:1)."Думаю, это совпадение, что я продолжаю забивать в матчах против "Эвертона". Я рад победе, команда так здорово играла. Мы удерживали мяч, перепасовывались, создавали моменты.У соперника много хороших футболистов. Поэтому нам нужен был второй гол. Концовка получилась нервной, у них ведь много хороших игроков. Мы должны были биться и осторожно действовать в конце.Календарь АПЛ? Я не устал, но я не участвовал в матче против "Вулверхэмптона" (2:3) из-за болезни. А парни, которые много играли, устали. Это тяжело. Нам сейчас следует отдохнуть и восстановиться, чтобы дальше вновь играть", — цитирует Жезуса ВВС.