Артета: надеюсь, мы дали болельщикам "Арсенала" повод для гордости

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (2:0)."Ощущения прекрасные, невероятные! Очень счастлив и горжусь игроками и их игрой, которую они показали. Первый тайм получился гораздо лучше второго. Все, что планировали делать, работало очень хорошо.В физическом плане уровень упал после перерыва. Но самоотдача и желание были потрясающими. С самого начала я ощутил иную атмосферу. Большущая благодарность болельщикам, ведь они нам действительно нужны. Футболисты намного лучше играют, когда фанаты с нами. Надеюсь, сегодня мы дали им какой-то повод для гордости", — рассказал Артета BT Sport.