Минамино сможет дебютировать за "Ливерпуль" в матче с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, когда полузащитник команды Такуми Минамино сможет дебютировать составе клуба."Мы думаем о том, чтобы включить его в состав в следующем матче с "Эвертоном" в Кубке Англии. Сейчас на этой стадии сезона мы не будем ждать 15 недель до момента, когда он выйдет на поле. Сможет ли он полностью адаптироваться к марту? Я не могу ответить на этот вопрос.Мы подписали игрока, который выступал за "Ред Булл Зальцбург", поэтому сейчас ему не нужно меняться. Он просто должен быть тем, кем он является. Я с нетерпением жду момента, когда мы начнём работать вместе. Мы успели поговорить совсем немного. В матче с нами он выступал просто невероятно. Ему нужно просто быть таким, и всё сложится", — приводит слова Клоппа The Independent.