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"Милан" и "Интер" интересуются Матичем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич попал в сферу интересов "Интера" и "Милана".

По информации Calciomercato.com, "Милан" хочет подписать серба в январе, в то время как первым выбором для "Интера" является Артуро Видаль из "Барселоны".

При этом препятствием для перехода в "Милан" может стать заработная плата 31-летнего игрока: "россонери" считают, что 7 миллионов в год — это слишком много для футболиста его возраста.

В текущем сезоне Матич провел за "Манчестер Юнайтед" всего девять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

Sport24


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Теги: Милан Интер Манчестер Юнайтед АПЛ Серия А
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