Защитник "Арсенала" Калум Чемберс выбыл на срок до девяти месяцев из-за травмы крестообразной связки колена. Об этом сообщает пресс-служба канониров.
"Мы можем подтвердить, что Чемберс порвал переднюю крестообразную связку левого колена.
Калум успешно перенес операцию. Ожидается, что процесс восстановления займет от шести до девяти месяцев. Каждый член клуба будет поддерживать Чемберса, чтобы он как можно скорее вернулся в строй", — говорится в заявлении "Арсенала".
Травму Чемберс получил в матче с "Челси" в конце декабря.
24-летний футболист выступает за "Арсенал" с 2014 года.
Sport24
Защитник "Арсенала" Чемберс пропустит до девяти месяцев из-за травмы связки колена
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